Масоны оценили появление 5G в России 

«Я лично за 5G и с удовольствием буду этим пользоваться», — заявил Богданов.

Он отказался говорить за все масонство, сославшись на то, что вопрос появления в России 5G не касается масонства и поэтому едва ли будет им обсуждаться. При этом великий мастер подчеркнул, что масоны поддерживают просвещение и развитие всего и вся.