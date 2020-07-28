«Ксюша, я тебя люблю»: Экс-мэр посвятил Собчак песню 

«Ксюша, я тебя люблю, по тебе скучаю, кушаю чак-чак и запиваю чаем. Ксюша я тебя люблю, а ты не замечаешь. Ксюша, приходи ко мне, я умоляю. Собчак, чак-чак, Собчак, чак-чак, поставь мне лайк», — спел бывший мэр.

В клипе Донской появляется в длинной арабской рубахе и куфии, танцует с прохожими на улицах Москвы, смотрит на фото Собчак и целует его.

Как сообщал «Рамблер», в 2017 году перед президентскими выборами, в которых участвовала Собчак, Донской презентовал скульптуру журналистки. Собчак была изображена стоящей на голове. Бывший мэр объяснил скульптуру-перевертыш тем, что Собчак часто меняет свое мнение.