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России предсказали новые вспышки коронавируса 

Артём Кульша 18 минут назад
России предсказали новые вспышки коронавируса
Фото: ТАСС
Остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 может лишь вакцинация или иммунизация населения. Об этом иммунолог Михаил Костинов заявил «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в одной из больниц в городе Дананге во Вьетнаме были зафиксированы 11 новых случаев заражения ранее не встречавшимся в стране и более агрессивным штаммом коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.

«Это одна и та же песня. Это не новая волна», — заявил сегодня Костинов, заведующий лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток имени Мечникова.

Он назвал естественным процессом то, что сначала пандемия коронавирусной инфекции наблюдалась в одной части планеты, а теперь наблюдается в другой. Также иммунолог сообщил, что коронавирус не может измениться кардинально, но может преобразовываться каждые две-три недели.
Кроме того, Костинов подчеркнул, что лишь вакцинация или иммунизация населения могут остановить распространение коронавирусной инфекции, а если в России и возникнут новые вспышки заболеваемости ею, то они будут менее опасными, чем была первая.
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