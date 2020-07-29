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В Подмосковье провели более 1,4 млн тестов на коронавирус 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
В Подмосковье провели более 1,4 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре сообщили, что, по данным на 29 июля, в Подмосковье провели 1 405 741 тест на коронавирус.
Об этом сообщает телеканал «360».
Исследования на коронавирус проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций.
В Московской области зафиксировано 63 018 инфицированных, выздоровели 45 787 человек, скончались — 1100.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.
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Общество , Николай Говорин , Госдума , Роспотребнадзор , Московская область
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