В Подмосковье провели более 1,4 млн тестов на коронавирус 

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Роспотребнадзоре сообщили, что, по данным на 29 июля, в Подмосковье провели 1 405 741 тест на коронавирус.

Об этом сообщает телеканал «360».

Исследования на коронавирус проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций.

В Московской области зафиксировано 63 018 инфицированных, выздоровели 45 787 человек, скончались — 1100.