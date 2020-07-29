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Умерла бывшая вокалистка Primal Scream 

Lenta.ru и ещё 4 35 минут назад
Умерла бывшая вокалистка Primal Scream
Фото: globallookpress.com
Бывшая вокалистка музыкального коллектива Primal Scream Дениз Джонсон умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на членов семьи певицы.
Джонсон была найдена утром 27 июля с ингалятором в руке. Причины смерти не уточняются.
Primal Scream — шотландская рок-группа, основанная Бобби Гиллеспи и Джимом Битти в 1982 году. Дениз Джонсон пела в группе с 1990 по 1995 год. Совместно с музыкальным коллективом она записала альбом Screamadelica и одни из самых известных хитов группы — Higher Than the Sun и Don't Fight it, Feel It.
13 июля сообщалось, что британская певица Джуди Дайбл, бывшая вокалистка электрик-фолк-группы Fairport Convention, скончалась в возрасте 71 года. Исполнительница умерла после продолжительной болезни.
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Общество , Бобби Гиллеспи
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