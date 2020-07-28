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Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Жители Сочи выражают свое недовольство поведением туристов. Особенно их раздражают разгуливающие по городу девушки в бикини. Полуголые туристки без капли стеснения позволяют себе посещать общественные места, хотя подобные откровенные наряды, по их мнению, приемлемы лишь на пляже.
В социальных сетях местные жители призывают привлечь к ответственности отдыхающих граждан за неподобающий внешний вид. Девушек, гуляющих в купальных костюмах вне пляжей, предлагают штрафовать «за нарушение этических норм».
Общество , Видео , Сочи
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