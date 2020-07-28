«Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020-м не планируется», — рассказали там.

Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что в ходе недавнего заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители профсоюзов предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год во избежание экзотических предложений.

Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили, что нормативный правовой акт правительства России о переносе выходных, совпадающих с праздничными днями в 2020-м, на другие дни в 2021-м в настоящее время разрабатывается.

После разработки он будет вынесен на общественное обсуждение, после — на согласование с федеральными органами исполнительной власти, после — на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, после, но не позднее чем за два месяца до наступления будущего года, — официально опубликован.