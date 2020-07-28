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Прояснен перенос выходных в 2020-м 

Артём Кульша и ещё 4 20 минут назад
В России не планируется отмена имеющихся или введение новых выходных дней в 2020 году. Об этом в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили РИА Новости.

«Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020-м не планируется», — рассказали там.

Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что в ходе недавнего заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители профсоюзов предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год во избежание экзотических предложений.
Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили, что нормативный правовой акт правительства России о переносе выходных, совпадающих с праздничными днями в 2020-м, на другие дни в 2021-м в настоящее время разрабатывается.
После разработки он будет вынесен на общественное обсуждение, после — на согласование с федеральными органами исполнительной власти, после — на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, после, но не позднее чем за два месяца до наступления будущего года, — официально опубликован.
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Общество , Видео , Михаил Шмаков , Минтруд , Правительство РФ , РИА Новости
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