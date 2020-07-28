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Ученые рассказали об влиянии изменения климата на Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Оценено влияние изменения климата на Россию
Фото: Газета.Ru
Глобальное потепление приводит к увеличению числа природных пожаров в арктической зоне России, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
В последние годы наблюдается рост числа природных пожаров в северных частях и арктической зоне России, указано в сообщении. Отмечается, что в текущем году впервые зафиксирован лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом.

"Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны", -сказано в сообщении.

Причиной подобного смещения является, прежде всего, изменение климата, считают ученые ВНИИ ГОЧС.
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