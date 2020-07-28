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Билеты в Турцию подорожали почти вдвое 

Артём Кульша 1 час назад
Билеты в Турцию подорожали почти вдвое
Фото: РИА Новости
Авиабилеты из России в Турцию подорожали по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают «Известия».
27 марта, как сообщал «Рамблер», в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 было приостановлено международное авиасообщение. 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о его возобновлении с 1 августа, а заместительница председателя правительства Татьяна Голикова — о том, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено с Турцией, Танзанией и Великобританией.
Тогда же стало известно, что возобновление полетов в Турцию будет проходить в два этапа — с 1 августа начнутся полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в Бодрум, Даламан и Анталью.
Сегодня в сервисе «Туту.ру» рассказали, что в период 20-26 июля количество бронирований поездок в Турцию выросло в пять раз по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время доля купленных поездок по маршруту Москва — Анталья составляет 12% от всех билетов за границу.
При этом стоимость авиабилетов выросла: из Москвы в Анталью — в среднем на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из Москвы в Стамбул — на 30%, из Санкт-Петербурга в Анталью — на 61%. Средняя стоимость авиабилетов из Санкт-Петербурга в Стамбул при этом снизилась на 13%.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Турция
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