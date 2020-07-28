Названы признаки неприличных людей

Пользователи Reddit по просьбе юзера с ником Fonzie1225 перечислили признаки неприличных людей. В комментариях, которых набралось больше 14 тысяч, они назвали вещи, на которые обращают внимание в первую очередь.

Фото: ТАСС ТАСС

Guyuteharpua пожаловалась на тех, кто заходит в лифт или в общественный транспорт до того, как человек выйдет оттуда.

«Одна девушка сделала это на входе в здание. Я ей сказал: "А вы знаете, что вежливый человек должен сначала выпустить других, а потом заходить?" Она мне ответила: "Знаю!" И побежала дальше», — поделился один из ответивших пользователю.

Юзер ofbalance рекомендовал присмотреться к людям, которые в ресторанах быстрого обслуживания оставляют после себя остатки еды и мусор. Miss_Swiss_ отметила, что у них, как правило, в голове сидит мысль о том, что убирать за ними — это чья-то работа.

Кричать на работников магазинов, оставлять тележку для продуктов в центре помещения, включать громкую музыку в транспорте, хлопать дверьми изо всех сил — все это пользователи причислили к факторам, которые указывают на проблемы с манерами.