Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме работают над проектом об обязательной регистрации собак 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Россиян хотят обязать регистрировать собак
Фото: РИА Новости
Работу над законопроектом о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, ведут в Госдуме, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
По его словам, планируются изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

"Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных… Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать", — сказал Шеин.

Депутат отметил, что сейчас проводятся отлов и стерилизация бездомных собак за счет государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, работа которой невозможна без обязательной регистрации питомцев.

"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим", — подчеркнул парламентарий.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. Он отметил, что вопрос процедуры регистрации находится в стадии обсуждения.
Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Проект об обязательной регистрации собак планируют внести в Госдуму в сентябре.
Последние новости
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Комментарии
Общество , Олег Шеин , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Зеленского призвали уйти в отставку
Зеленского призвали уйти в отставку
Видео
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение