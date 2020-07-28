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Стало известно, о чём Шнуров говорил с Дегтярёвым 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Анонс интервью Сергея Шнурова с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым появился на RTVI. В трёхминутном ролике глава региона комментирует задержание своего предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи.
Врио губернатора рассказывает, что успел пообщаться с народом, а также о том, какие обещания он держит. В интервью Дегтярёв извиняется за свой первый стрим с голубями.

Прошу прощения у всех хабаровчан, если я вас обидел, — добавляет нынешний глава региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный музыкант, а с недавнего времени генеральный продюсер компании RTVI Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он планирует снять фильм о протестах в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По его словам, он намерен раскрыть людям правду и показать всё как есть.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Хабаровский Край
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