Врио губернатора рассказывает, что успел пообщаться с народом, а также о том, какие обещания он держит. В интервью Дегтярёв извиняется за свой первый стрим с голубями.

Прошу прощения у всех хабаровчан, если я вас обидел, — добавляет нынешний глава региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный музыкант, а с недавнего времени генеральный продюсер компании RTVI Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он планирует снять фильм о протестах в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По его словам, он намерен раскрыть людям правду и показать всё как есть.