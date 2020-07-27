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В России появится еще один штраф 

Ura.Ru 42 минуты назад
В России появится еще один штраф
Фото: Ura.Ru
В России появится штраф, который можно получить за участие в тренингах за рубежом нежелательных в РФ организаций. В правительстве страны поддержали введение нового взыскания, но с доработками.
Инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. «Изменение обусловлено многочисленными фактами прохождения российскими гражданами за пределами территории РФ обучения на тренингах, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков», — пишет ТАСС, ссылаясь на проект отзыва правительства о законопроекте.
Однако в правительстве считают, что в законопроекте есть неопределенность касаемо того, как будут выявляться случаи, по которым можно будет оштрафовать россиянина. При этом правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Пискарева.
Ранее в России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество. Таким образом, существующие четыре статьи в УК РФ по налоговым преступлениям будут дополнены еще одной. Разработкой законопроекта занимаются Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет, уточняет агентство Nation News.
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Общество , Василий Пискарев , Федеральная налоговая служба , Генпрокуратура РФ , Госдума , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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