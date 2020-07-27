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Россияне массово закупились «золотыми паспортами» 

Lenta.ru и ещё 5 47 минут назад
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Фото: Lenta.ru
Состоятельные россияне в последние месяцы стали чаще интересоваться «золотыми паспортами» — программами, позволяющими получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.
По данным аналитиков, наиболее востребованы россиянами гражданства Португалии, стран Карибского бассейна (Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невиса), на третьем месте — островные Кипр и Мальта. При этом в настоящее время некоторые «золотые паспорта» можно купить дешевле, чем до пандемии — потоки туристов сократились, и страны делают все возможное, чтобы привлечь инвестиции. Одна из мер — снижение порога необходимых для получения гражданства вложений.
В Knight Frank подсчитали: число обращений за «золотыми паспортами» со стороны россиян в период с марта по май 2020-го выросло на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. «Во время карантина многие клиенты сфокусировались на личных активах и семейных делах, в том числе миграционных вопросах», — отмечает руководитель юридического департамента компании UFG Wealth Management Николай Варгасов.
По прогнозу Knight Frank, россияне продолжат массово закупаться «золотыми паспортами» осенью, когда многие страны откроют границы для приезжих, и клиенты получат возможность выбирать объекты для инвестиций непосредственно на местах.
В июне сообщалось, что распространение коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.
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Общество , Forbes , Антигуа , Гренада , Кипр , Мальта , Португалия
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