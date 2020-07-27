В регионе РФ ввели дресс-код для туристов 

В Сулакском каньоне в Дагестане был введен дресс-код для туристов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Сулакский каньон, как сообщал «Рамблер», — один из самых глубоких каньонов в мире. Он расположен в Казбековском районе Дагестана. Некоторое время назад там появилась табличка с просьбой к туристам соблюдать дресс-код — не ходить в шортах, майках и купальниках.

«Просьба к туристам, к нашим гостям, одеваться поприличнее», — произносит местный житель Рамазан на видеозаписи, которую опубликовал «Мэш».

Местная жительница Загидат произносит на нем, что в Дагестане всегда рады видеть нормально одетых, но не голых туристов, потому что ходить голыми не положено по местным обычаям. В свою очередь, местный житель Эфенди заявил, что в Дагестане можно носить ту одежду, которую человек хочет носить.

«Кто может запретить, в чем ходить человеку?! Рубашка и шорты — это одежда», — отметил он.

Вчера паблик «Типичный Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на всех пляжах и барах и у всех бассейнов на курорте Имеретинка сейчас не протолкнуться, потому что приехало очень много туристов. В комментариях пользователи социальной сети раскритиковали жителей Сочи за жалобы на туристов, за счет которых город живет.