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Российские учителя получат надбавку к зарплате 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Российские учителя получат надбавку к зарплате
Фото: РИА Новости
В новом учебном году классные руководители будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Об этом на брифинге с журналистами заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что с 1 сентября каждому учителю, являющемуся классным руководителем, положена дополнительная выплата — 5 тысяч рублей. По его словам, решение было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы в 2020 году смогут сэкономить на выплате налогов за имущество. Речь идет о ежегодном сборе с собственников столичной недвижимости. В этом году московские власти решили не проводить переоценку стоимости жилых и коммерческих помещений в связи с тем, что еще не до конца изучено влияние пандемии коронавируса на рынок недвижимости.
В связи с этим за основу перерасчета налогов решено было взять показатели 2018 года. В результате, по словам Собянина, владельцам квартир и дачных домиков удастся сэкономить от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч, а обладателям коммерческой недвижимости от десятков до сотен тысяч рублей.
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Общество , Сергей Собянин , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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