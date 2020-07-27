Шнуров ответил на вопрос о выборах в Госдуму

В феврале, как сообщал «Рамблер», Шнуров вступил в «Партию роста» и стал ее сопредседателем. Сегодня в пресс-службе партии рассказали, что он приехал в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о массовых акциях протеста, которые там проходят. Они проходят в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала . 9 июля он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство.

«Самый действенный способ снять все разногласия, вспыхнувшие между жителями Хабаровского края и федеральной властью, — это судить Фургала там, где совершались преступления, которые ему вменяют», — сказано в сообщении «Партии роста».

Тем временем журналисты спросили Шнурова в Хабаровске, намерен ли он принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Он ответил, что пока думает, что не намерен. Также музыкант и политик сообщил, что не намерен участвовать в выборах губернатора Хабаровского края.