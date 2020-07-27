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Шнуров поставил точку в вопросе участия в выборах в Госдуму 

Артём Кульша 19 минут назад
Шнуров ответил на вопрос о выборах в Госдуму
Фото: ТАСС
Музыкант и политик Сергей Шнуров не намерен участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил он сам.
В феврале, как сообщал «Рамблер», Шнуров вступил в «Партию роста» и стал ее сопредседателем. Сегодня в пресс-службе партии рассказали, что он приехал в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о массовых акциях протеста, которые там проходят. Они проходят в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 9 июля он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство.
«Самый действенный способ снять все разногласия, вспыхнувшие между жителями Хабаровского края и федеральной властью, — это судить Фургала там, где совершались преступления, которые ему вменяют», — сказано в сообщении «Партии роста».
Тем временем журналисты спросили Шнурова в Хабаровске, намерен ли он принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Он ответил, что пока думает, что не намерен. Также музыкант и политик сообщил, что не намерен участвовать в выборах губернатора Хабаровского края.
«У нас в Санкт-Петербурге еще не все слава богу», — объяснил он.
Комментарии
Общество , Политика , Шоу-бизнес , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Госдума
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