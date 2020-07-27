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УПЦ приветствовала бессрочное перемирие в Донбассе 

Lenta.ru 41 минуту назад
УПЦ приветствовала бессрочное перемирие в Донбассе
Фото: страница Митрополита Антония yа Facebook
Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала установление бессрочного перемирия в Донбассе, передает 112.ua.
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что вступившее в силу 27 июля соглашение о прекращении огня дает хорошую возможность «существенно продвинуться» на пути к установлению мира.
«Мы очень надеемся на то, что отныне на передовой, а также в зоне прямого соприкосновения сторон больше не будет смертей и ранений. Что люди, проживающие по обе стороны фронта, более не соприкоснутся с ужасами обстрелов и последствий военных действий», — отметил митрополит.
Он призвал верующих молиться о том, чтобы перемирие «положило начало полному прекращению войны на востоке Украины».
С полуночи понедельника, 27 июля, в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.
Днем 27 июля командование операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили режим прекращения огня.
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Комментарии
Общество , ОБСЕ , РПЦ
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