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В России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса 

Мария Иванова 36 минут назад
Опубликована статистика по коронавирусу в РФ
Фото: ТАСС
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 635, до 818 120 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 5 765 человек, за день до этого — 5 871, еще днем ранее — 5 811.
В 24,9 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние 24 часа еще 3 079 россиян выписались после выздоровления, 85 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 603 329 пациентов, 13 354 человека скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего: Москва (694), Свердловская область (252), Нижегородская область (188), Ханты-Мансийский АО (188), Санкт-Петербург (172), Иркутская область (165), Красноярский край (162), Мурманская область (158), Московская область (139), Ростовская область (135).
За ними следуют: Алтайский край (134), Челябинская область (128), Ямало-Ненецкий АО (123), Хабаровский край (118), Омская область (114), Оренбургская область (111), Приморский край (109), Новосибирская область (104), Ульяновская область (102).
Менее 100 новых случаев: Краснодарский край (96), Саратовская область (95), Тюменская область (95), Ставропольский край (92), Воронежская область (89), Волгоградская область (89), Пермский край (76), Архангельская область (69), Кемеровская область (67), Кировская область (59), Сахалинская область (59), Томская область (54), Коми (44), Якутия (44), Ярославская область (42), Ленинградская область (41), Дагестан (41).
Менее 40: Белгородская область (39), Чувашия (38), Пензенская область (38), Тамбовская область (37), Самарская область (37), Псковская область (36), Адыгея (36), Башкирия (36), Курганская область (36), Тульская область (33), Татарстан (33), Астраханская область (32), Мордовия (32), Бурятия (32), Тыва (32), Амурская область (32), Орловская область (30), Камчатский край (30).
Менее 30: Курская область (29), Владимирская область (28), Рязанская область (28), Ивановская область (27), Тверская область (27), Ингушетия (27), Крым (27), Вологодская область (26), Удмуртия (25), Республика Алтай (25), Брянская область (24), Марий Эл (22), Калужская область (21), Хакасия (20), Магаданская область (20).
Менее 20: Карелия (19), Карачаево-Черкессия (19), Костромская область (18), Смоленская область (18), Северная Осетия (18), Новгородская область (16), Кабардино-Балкария (16), Калининградская область (15), Калмыкия (15), Забайкальский край (12), Липецкая область (11), Чечня (10), Еврейская АО (3), Чукотский АО (1), Севастополь (1).
Как сообщал «Рамблер», к 27 июля в России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус, 239 тысяч из них — за последние сутки.
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