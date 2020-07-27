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В России за сутки зафиксировали 5635 случаев коронавируса 

RT на русском 44 минуты назад
Появились новые данные по коронавирусу в РФ
Фото: ТАСС
В России выявили 5635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 818 120 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне медики зафиксировали 5765 случаев коронавируса в России.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в реанимации.
В мае ФАН писало, что депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Госдума
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