Экс-сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект

Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта. Об этом сообщает Forbes.

Издание будет называться VTimes. По словам создателей, они планируют освещать не только традиционные для «Ведомостей темы», но и новые, в частности, здоровье и экологию, а зарабатывать собираются при помощи рекламы и краудфандинга. Это будет российское юрлицо.

«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — подчеркнули авторы проекта. У него уже есть свой сайт и соцсети.

Как ожидается, VTimes запустится осенью, однако в день рождения «Ведомостей» — 6 сентября — этого сделать не удастся, хотя «было бы забавно», отмечают журналисты.

Множество сотрудников «Ведомостей», среди которых пять заместителей главного редактора, покинули газету после смены руководства. Один из них — Александр Губский . Теперь он вошел в число создателей VTimes. Он рассказал, что у издания пока нет институциональных инвесторов. Платную подписку создатели вводить не планируют. Также будет организован некий «клуб друзей», в который войдут люди, поддерживающие проект в течение какого-то времени.