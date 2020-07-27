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Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект 

BFM.RU и ещё 2 52 минуты назад
Экс-сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект
Фото: РИА Новости
Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта. Об этом сообщает Forbes.
Издание будет называться VTimes. По словам создателей, они планируют освещать не только традиционные для «Ведомостей темы», но и новые, в частности, здоровье и экологию, а зарабатывать собираются при помощи рекламы и краудфандинга. Это будет российское юрлицо.
«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — подчеркнули авторы проекта. У него уже есть свой сайт и соцсети.
Как ожидается, VTimes запустится осенью, однако в день рождения «Ведомостей» — 6 сентября — этого сделать не удастся, хотя «было бы забавно», отмечают журналисты.
Множество сотрудников «Ведомостей», среди которых пять заместителей главного редактора, покинули газету после смены руководства. Один из них — Александр Губский. Теперь он вошел в число создателей VTimes. Он рассказал, что у издания пока нет институциональных инвесторов. Платную подписку создатели вводить не планируют. Также будет организован некий «клуб друзей», в который войдут люди, поддерживающие проект в течение какого-то времени.
Весной 2020 года владельцы «Ведомостей» объявили о продаже издания. В мае новым владельцем стал основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Вскоре после этого Андрей Шмаров был утвержден в должности главного редактора, несмотря на протесты сотрудников издания. Журналисты обвинили нового главреда «Ведомостей» в цензуре и заявили о несогласии с политикой пришедшего руководства.
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Общество , Александр Губский , Андрей Шмаров , Иван Еремин , Ведомости , ФедералПресс
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