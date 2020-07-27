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В 12 раз: названо повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание 

Артём Кульша 48 минут назад
В 12 раз: названо повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание
Фото: РИА Новости
Диабет первого и второго типов протекает тяжелее и дает более тяжелые осложнения, если больной заразится коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) провели широкомасштабное, но непродолжительное исследование о влиянии коронавирусной инфекции на состояние больных диабетом. Согласно его результатам, они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, чем заболевшие, у которых нет диабета, а подвержены летальным исходам в 12 раз чаще.
В данной связи ученые призвали медицинских работников к принятию срочных и серьезных мер — четкому ведению диабетиков, заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе постоянному контролю за уровнем сахара в их крови.
«Пандемия (COVID-19. — Прим. ред.) не должна отвлекать силы и средства от помощи эндокринным больным», — уверены авторы исследования.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 812,4 тысяч человек.
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