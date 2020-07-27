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ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко 

РИА Новости и ещё 5 59 минут назад
Стало известно отношение россиян к Лукашенко
Фото: РИА Новости
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.
Отмечается, что среди положительных чувств 34% респондентов выражают уважение, 18% — симпатию, 14% — доверие. Среди негативных чувств 7% испытывают недоверие, 5% — разочарование, а среди нейтральных чувств у 22% безразличие.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Общество , Социология , Александр Лукашенко , ВЦИОМ
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