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«Сочинцы презирают туристов и называют их бздыхами» 

Артём Кульша 38 минут назад
Жители Сочи, жалующиеся на количество отдыхающих, рубят под собой сук. Такое мнение высказали пользователи социальной сети «ВКонтакте».
Вчера паблик «Типичный Сочи» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен один из пляжей в Сочи и множество людей, которые там отдыхают. В подписи к ней сказано, что пляж находится в Имеретинке, на нем и всех остальных пляжах курорта, у бассейнов и в барах сейчас не протолкнуться — столь много приехало туристов.
«Нет туристов — плохо, правительство виновато, есть туристы — тоже плохо… Нытики, вы определитесь», — написал в комментариях один пользователей социальной сети.
Другой высказал мнение, что подобные жалобы бессмысленны, а жалующиеся сочинцы рубят под собой сук, потому что курортные города зарабатывают главным образом за счет отдыхающих. Другой выразил уверенность, что столько туристов в Сочи будет не каждый год, а в этом году их так много, потому что в городе создана лучшая в России инфраструктура для отдыха.
«Сочинцы туристов называют бздыхами и откровенно презирают, но мне все равно нравится это место», — написал другой.
Комментарии 49
Общество , Видео , Сочи
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