«Сочинцы презирают туристов и называют их бздыхами» 

Жители Сочи , жалующиеся на количество отдыхающих, рубят под собой сук. Такое мнение высказали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Вчера паблик «Типичный Сочи» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен один из пляжей в Сочи и множество людей, которые там отдыхают. В подписи к ней сказано, что пляж находится в Имеретинке, на нем и всех остальных пляжах курорта, у бассейнов и в барах сейчас не протолкнуться — столь много приехало туристов.

«Нет туристов — плохо, правительство виновато, есть туристы — тоже плохо… Нытики, вы определитесь», — написал в комментариях один пользователей социальной сети.

Другой высказал мнение, что подобные жалобы бессмысленны, а жалующиеся сочинцы рубят под собой сук, потому что курортные города зарабатывают главным образом за счет отдыхающих. Другой выразил уверенность, что столько туристов в Сочи будет не каждый год, а в этом году их так много, потому что в городе создана лучшая в России инфраструктура для отдыха.

«Сочинцы туристов называют бздыхами и откровенно презирают, но мне все равно нравится это место», — написал другой.