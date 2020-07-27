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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
На Кремль требуют усилить давление
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв впервые встретился с митингующими — получилось не очень
  • Cепаратисты Донбасса прекращают огонь
  • Украина опять просит усилить давление на Россию
  • Путин на фоне Путина — пользователи обсуждают эпизод с президентом во время празднования Дня ВМФ
  • Гая Ричи лишили водительских прав из-за велосипедиста и смски
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Общество , Михаил Дегтярев , Apple , Google
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