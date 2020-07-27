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Стало известно о повторном заражении COVID-19 в России 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
Стало известно о повторном заражении COVID-19 в России
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге зафиксирован, возможно, первый повторный случай заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом «Комсомольской правде» рассказала заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Светлана Баннова.
По ее словам, четырехлетний мальчик с коронавирусом поступил в отделение около месяца назад. После курса лечения его анализы на COVID-19 стали отрицательными, однако некоторое время спустя вновь показали положительный результат.
«Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это. Возможно, действительно произошло так называемое «реинфицирование» — то есть, повторное заражение», — пояснила она.
Баннова отметила, что у ребенка есть тяжелое сопутствующее заболевание, связанное с онкологией крови.
«То есть, в какой-то момент за счет лечения количество вируса в его организме снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами. А потом из-за особенностей иммунитета вирус снова начал размножаться», — заявила она.
Как писал «Рамблер», ранее в Китае и Южной Корее несколько десятков человек снова сдали положительные анализы на коронавирус после выздоровления и отрицательных результатов. Южнокорейские ученые считают, что связано это, скорее всего, не с повторным заражением, а с возобновлением активности вируса.
Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова отмечала, что «рецидивы» могут объясняться ошибкой тест-систем, ложно подтвердивших выздоровление. А глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что коронавирус, возможно, способен переходить из активной формы в хроническую.
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Общество , МГУ , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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