Кузнецова разберется с насилием над детьми в монастыре

По данным уполномоченного, в монастыре в настоящее время находятся 16 несовершеннолетних.

"Мы с самого начала, когда эта ситуация стала нам известна, уточняли ситуацию. Информация была очень противоречивая. Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе — ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые — с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. Но сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних", — заявила Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация в монастыре и ранее привлекала внимание. Так, региональный детский омбудсмен выезжал на место совместно с уполномоченными структурами для поверки иных тревожных сигналов, которые не подтвердились. В настоящий момент, по данным Кузнецовой, в федеральный аппарат также поступило обращение по ситуации в монастыре.