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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Кузнецова разберется с насилием над детьми в монастыре
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
По данным уполномоченного, в монастыре в настоящее время находятся 16 несовершеннолетних.
"Мы с самого начала, когда эта ситуация стала нам известна, уточняли ситуацию. Информация была очень противоречивая. Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе — ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые — с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. Но сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних", — заявила Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула, что ситуация в монастыре и ранее привлекала внимание. Так, региональный детский омбудсмен выезжал на место совместно с уполномоченными структурами для поверки иных тревожных сигналов, которые не подтвердились. В настоящий момент, по данным Кузнецовой, в федеральный аппарат также поступило обращение по ситуации в монастыре.
В конце июня телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В Екатеринбургской епархии РИА Новости говорили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах.
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Комментарии 1
Общество , Шоу-бизнес , Анна Кузнецова , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости
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