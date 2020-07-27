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Россиянам описали пользу перекуров на работе 

Lenta.ru 6 минут назад
Россиянам описали пользу перекуров на работе
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Короткие перерывы во время работы положительно влияют на производительность труда, поскольку стимулируют работу мозга. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.
По ее словам, отвлечение от рабочих обязанностей на 5-10 минут позволяет немного развеяться, а также обсудить что-то с коллегами в неформальной обстановке. «Мы делаем перекур для того, чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на перекурах бывает открытый разговор руководства и коллектива», — объяснила Черкашина.
Однако перерывы на перекур или кофе-брейк возможны только в случае занятости в сфере интеллектуального труда, признала специалист в области корпоративной культуры. «Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная», — заключила она.
В августе 2019-го обсуждалась возможность урезать зарплату курящим сотрудникам. Минздрав представил программу «Укрепление здоровья работающих» и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников. Так, им предложили оценить трудопотери и материальные издержки из-за курения и сократить потребление табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции. Позднее в Минтруда признали такие штрафы незаконными.
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Общество , Минздрав РФ , Минтруд , ИА Sputnik
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