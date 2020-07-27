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Россияне пристрастились к крепкому алкоголю 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Так, продажи этих алкогольных напитков выросли во втором квартале этого года почти на четверть в каждой из категорий. С апреля по июнь продажи спиртных напитков крепостью выше девяти градусов составила 1,7 миллиона декалитров, что на 22 процентов выше аналогичного периода прошлого года.
Аналогичная динамика зафиксирована и в отношении горьких настоек. Их продажи достигли 1,8 миллиона декалитров, что больше прошлогоднего показателя на те же 22 процента. В целом реализация алкогольной продукции без учета пива и пивных напитков в рознице выросла на 3 процента, до 51,4 миллиона декалитров.
В пресс-службе Росалкогольрегулирования пояснили, что рост продаж связан с легализацией рынка, а также введением режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок. При этом председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что во время самоизоляции люди старались развлечь себя, как могли, поэтому реализация всех категорий алкогольных напитков выросла.
22 июля сообщалось, что Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Стоимость самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится с 230 до 238 рублей, коньяка — с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей. Нижняя ценовая граница для продажи алкоголя в розницу в первую очередь направлена на борьбу с контрафактной продукцией.
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Комментарии 4
Общество , Видео , Андрей Карпов , Минфин , газета "Известия"
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