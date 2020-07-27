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Названа доля выздоравливающих без лечения от COVID-19 россиян 

Lenta.ru 33 минуты назад
Большинство россиян, заразившихся коронавирусом, выздоравливают без серьезного лечения. Об этом ученый-фармаколог Юрий Киселев рассказал в интервью «Известиям».
Так, согласно статистике по России, вылечиваются от COVID-19 за все время пандемии более 98 процентов пациентов. При этом многие из них поправляются «без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих». «У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача», — объяснил он.
По словам фармаколога, самые популярные в мире комбинации и медикаменты для лечения COVID-19 — это противовирусная терапия, препараты для подавления избыточного воспаления, а также вспомогательное лечение, в частности средства для профилактики тромбозов.
Киселев напомнил, что самолечение при COVID-19 может быть более опасным, чем сам вирус. В частности, он предостерег от применения антибиотиков, в том числе в больницах, поскольку эти препараты не действуют на вирусы. Однако их повальное назначение при коронавирусной инфекции только способствует дальнейшему распространению более опасной проблемы — устойчивости бактерий к ним.
В России за последние сутки было выявлено 5765 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 812 тысяч. Из них более 600 тысяч выздоровели, свыше 13,2 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , Видео , Юрий Киселев , ВОЗ , газета "Известия"
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