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Кадыров посчитал себя достойным Нобелевской премии 

Говорит Москва 33 минуты назад
«Нобелевскую премию мне надо дать»
Фото: ТАСС
Глава Чечни заявил, что он преуспел в борьбе с международным терроризмом в отличие от американцев. Так политик отреагировал на санкции Госдепартамента США против него.
«Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее чеченский лидер заявил о желании всех чеченцев попасть вместе с ним под санкции США. Он попросил Вашингтон «придумывать против него тысячи санкций каждый день, если у них нет дел».
В понедельник Госдеп объявил о внесении Кадырова в «чёрный список» лиц, причастных к нарушению прав человека. После этого глава республики объявил о введении в Чечне ограничительных мер против руководителя Госдепа Майка Помпео.
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Общество , Госдеп США , Чеченская Республика
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