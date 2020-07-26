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Стало известно о состоянии актрисы Елены Кондулайнен 

Вечерняя Москва 1 час назад
Стало известно о состоянии Кондулайнен
Фото: youtube.com / Tages Spiegel
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен пока остается в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра Луны Полину Толмачеву.
Она пояснила в комментарии агентству, что Кондулайнен в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. По данным СМИ, вечером 24 июля Кондулайнен доставили в одну из клиник Москвы. Утверждалось, что актрисе стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.
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Общество , Елена Кондулайнен
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