В российском селе ввели ЧС из-за чумы животных

В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

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Отмечается, что в районе погибли три свиньи. После экспертизы выяснилось, что все они были больны чумой. Спасатели также отметили, что ситуация с распространением болезни находится на контроле ведомства.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.