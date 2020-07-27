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В российском селе ввели ЧС из-за чумы свиней

Lenta.ruиещё 2
14 минут назад
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В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В российском селе ввели ЧС из-за чумы животных
Фото: Pixabay.comPixabay.com
Отмечается, что в районе погибли три свиньи. После экспертизы выяснилось, что все они были больны чумой. Спасатели также отметили, что ситуация с распространением болезни находится на контроле ведомства.
Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.
Ранее Роспотребнадзор описал ситуацию с бубонной чумой в России. По данным ведомства, в 2020 году в стране не зафиксировано ни одного случая вируса. Последний случай заболевания был выявлен в 2016 году на территории Алтайского края.
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Общество,Происшествия,Роспотребнадзор,Самарская Область
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