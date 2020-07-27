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В МВД РФ пояснили, почему желающих получить гражданство РФ станет больше 

News.ru и ещё 3 8 минут назад
Почему желающих получить гражданство РФ станет больше
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала, что желающих получить российское гражданство станет намного больше.
Она пояснила, что прогнозируемый рост популярности гражданства РФ связан со вступившими в силу 24 июля 2020 года поправками в закон «О гражданстве РФ», которые упрощают процедуру получения российского паспорта.
У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно, независимо от гражданской принадлежности.
значительное количество лиц из дальнего зарубежья, имеющих виды на жительство для проживания на территории РФ, с учётом изменившихся условий об отказе от имеющегося гражданства теперь, скорее всего, обратятся с заявлениями о приобретении гражданства, — привели слова Валентины Казаковой в «Российской газете».
Она выразила надежду, что многие иностранцы, которые проходят обучение в российских вузах, воспользуются упрощённым получение гражданства.
По ранее действующему законодательству необходимо было представлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально три года с отчислением в различные фонды социального страхования определённых денежных средств
Но, учитывая такую категорию иностранных граждан, как выпускники вузов, которая востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с трёх лет до одного года. И я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане, — процитировали Валентину Казакову в газете.
Как писал NEWS.ru ранее, Валентина Казакова сообщила, что с января по июнь 2020 года гражданство РФ получили около 300 тысяч иностранцев. Она добавила, что с марта 2020 года в ведомство обратились более 1,5 млн иностранцев для продления визы.
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Комментарии
Общество , Гражданство РФ , Валентина Казакова , МВД , "Российская газета"
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