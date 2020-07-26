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Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг 

News.ru и ещё 3 47 минут назад
Российский банкир Олег Тиньков, который лечится от острой формы лейкемии, опубликовал видеозапись пересадки костного мозга.
Основатель Тинькофф Банка на кадрах лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё и проходит процедура. Бизнесмен рассказал, что вокруг это процедуры существует множество стереотипов и из-за этого люди её боятся. Он также рассказала, что забор донорского материала проводится с помощью капельницы.
Это действительно просто — это обычное вливание крови. Череп не разрезают, — написал миллиардер в Instagram.
Тиньков уточнил, что донором для него стала немецкая девушка. Он посетовал на то, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. При этом суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля. Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.
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Общество , Олег Тиньков , Тинькофф банк
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