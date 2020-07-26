Мясников: карантин доведет граждан до людоедства 

Все новости на карте

Доктор и телеведущий Александр Мясников нашел у Достоевского слова о том, что строгий карантин и запугивание коронавирусом может довести граждан до людоедства (антропофагии).

Врач написал в телеграм-канале, что раз в год перечитывает роман «Братья Карамазовы» и находит там интересные аналогии с днём сегодняшним.

Так, врач процитировал в телеграм-канале отрывок из книги, где упоминается необходимость веры в бессмертие:

«Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия».

По мнению медика, запугивание людей болезнью также ведёт к безнравственности.

«Если нет внятного будущего, пусть иллюзорной уверенности в завтра, если впереди опять изоляция в комнате с пакетом гречки и рулоном туалетной бумаги (утрирую!), то многое (ранее немыслимое) может стать позволенным», — написал Мясников.