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Сыну Александра Беляева достанется солидное наследство 

Суть событий и ещё 1 25 минут назад
Ведущий прогноза погоды и научный сотрудник Александр Беляев (Профессор) оставил своему единственному сыну Илье солидное состояние, заработанное за 71 год безвременно оборвавшейся жизни.
Александр Вадимович был многогранной натурой: совмещал научную работу с артистическим ремеслом, а также имел серьезное хобби, в котором преуспел не менее, чем на телевидении. По словам знакомых, у Беляева было два главных увлечения: география и филателия. Он считался одним из авторитетных специалистов среди коллекционеров марок в мире, а его собрание назвали лучшей на всем постсоветском пространстве. Теперь же уникальная коллекция перейдет к его наследникам. Помимо собрания марок, Беляев оставил недвижимость — квартиру в Москве и дом в ближайшем Подмосковье.
Телеведущий и кандидат географических наук долгое время боролся с онкологией и скрывал свой точный диагноз. Несмотря на все усилия, недуг оказался сильнее.
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Общество , Видео , Александр Беляев
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