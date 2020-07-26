Ведущий прогноза погоды и научный сотрудник Александр Беляев (Профессор) оставил своему единственному сыну Илье солидное состояние, заработанное за 71 год безвременно оборвавшейся жизни.

Александр Вадимович был многогранной натурой: совмещал научную работу с артистическим ремеслом, а также имел серьезное хобби, в котором преуспел не менее, чем на телевидении. По словам знакомых, у Беляева было два главных увлечения: география и филателия. Он считался одним из авторитетных специалистов среди коллекционеров марок в мире, а его собрание назвали лучшей на всем постсоветском пространстве. Теперь же уникальная коллекция перейдет к его наследникам. Помимо собрания марок, Беляев оставил недвижимость — квартиру в Москве и дом в ближайшем Подмосковье.

Телеведущий и кандидат географических наук долгое время боролся с онкологией и скрывал свой точный диагноз. Несмотря на все усилия, недуг оказался сильнее.