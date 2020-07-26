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В сети появился «Путин на фоне Путина» 

Майк Габриелян 11 минут назад
В соцсетях появилось видео из флагманского президентского катера 001, участвовавшего в параде по случаю Дня ВМФ. На этом катере глава государства совместно с министром обороны обошел боевые корабли, выстроившиеся на рейде Кронштадта. Путин поздравил личный состав каждого корабля с профессиональным праздником.
Перед парадом президент в каюте пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.
Пользователи отметили забавный момент: президент сидит на фоне телевизора, по которому транслируют его же выступление.
После парада в Кронштадте Владимир Путин прибыл в Петербург на главный парад, с участием полусотни кораблей и субмарин, морской авиации.
«Главной силой нашего флота всегда были и остаются люди. Служба на море не каждому по плечу, она требует храбрости и стального духа. Знаю, наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину», — сказал президент, выступая на Сенатской набережной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России сегодня, 26 июля, отмечают День Военно-Морского Флота. Поздравления принимают военные моряки, ветераны, работники судостроительных, судоремонтных предприятий. Главный военно-морской парад состоялся в Петербурге.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
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Общество , Видео , Сергей Шойгу , Николай Евменов , Владимир Путин , Кронштадт
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