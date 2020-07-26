В сети появился «Путин на фоне Путина» 

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В соцсетях появилось видео из флагманского президентского катера 001, участвовавшего в параде по случаю Дня ВМФ. На этом катере глава государства совместно с министром обороны обошел боевые корабли, выстроившиеся на рейде Кронштадта Путин поздравил личный состав каждого корабля с профессиональным праздником.

Пользователи отметили забавный момент: президент сидит на фоне телевизора, по которому транслируют его же выступление.

После парада в Кронштадте Владимир Путин прибыл в Петербург на главный парад, с участием полусотни кораблей и субмарин, морской авиации.

«Главной силой нашего флота всегда были и остаются люди. Служба на море не каждому по плечу, она требует храбрости и стального духа. Знаю, наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину», — сказал президент, выступая на Сенатской набережной.