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Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон 

Майк Габриелян и ещё 7 38 минут назад
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра. которые ожидают в ближайшее время. Об этом сообщает крымское управление МЧС России.
Метеорологи предрекают ненастье на полуострове во второй половине дня 26 июля, 27 и 28 июля.
«Ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — заявили в МЧС.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Гостей и жителей полуострова просят соблюдать правила безопасности при непогоде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после затяжной жары, из-за которой пришлось объявить режим ЧС, на территории Омской области установилась более комфортная погода.
Общество , Видео , Погода , МЧС , Республика Крым
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