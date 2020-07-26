Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон 

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Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра. которые ожидают в ближайшее время. Об этом сообщает крымское управление МЧС России.

Метеорологи предрекают ненастье на полуострове во второй половине дня 26 июля, 27 и 28 июля.

«Ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — заявили в МЧС.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Гостей и жителей полуострова просят соблюдать правила безопасности при непогоде.