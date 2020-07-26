Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон 

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра. которые ожидают в ближайшее время. Об этом сообщает крымское управление МЧС России.
Метеорологи предрекают ненастье на полуострове во второй половине дня 26 июля, 27 и 28 июля.
«Ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — заявили в МЧС.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Гостей и жителей полуострова просят соблюдать правила безопасности при непогоде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после затяжной жары, из-за которой пришлось объявить режим ЧС, на территории Омской области установилась более комфортная погода.