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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликованы данные по заразившимся COVID-19 на 26 июля
Фото: РИА Новости
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 июля превысило 15,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 15 998 267 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 281 тысячи. За весь период пандемии скончались 643 826 инфицированных, более 9,2 миллионов человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных более 4,1 миллионов). На второй строчке находится Бразилия (2,39 миллиона человек), Индия (1,3 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (805 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (434 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 146 460 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.
В России за последние сутки выявлено 5871 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 806 720 случаев заражения коронавирусом. Из них более 597 тысяч пациентов выздоровели, 13 192 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 26,6 миллионов тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Комментарии 1
Общество , ВОЗ , Бразилия , Индия , США
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