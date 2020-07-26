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Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка «на поводке» 

РИА Новости 22 минуты назад
Жительница РФ объяснила, почему вела ребенка «на поводке»
Фото: © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом, пишет портал "45.ru".
Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком "на поводке". Видео вызвало обсуждения среди пользователей.
Женщина рассказала, что в момент, когда она шла с пожилым мужчиной и мальчиком и ее сняли на видео, семья ходила за водой и возвращалась домой. По ее словам, у полуслепого пенсионера тяжелая форма болезни Альцгеймера. Ребенок же не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности.
"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — отметила собеседница.
Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что нормально выглядящий ребенок может выскочить на машину.
"Это вынужденная безопасность", — подчеркнула женщина.
Жительница Кургана заключила, что у детей с расстройствами аутистического спектра низкая социальная привязанность к близким и родителям, они практически не воспринимают авторитет взрослых.
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