Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Подмосковье: МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье 

RT на русском и ещё 10 2 часа назад
Подмосковье ожидает гроза с сильным ветром
Фото: РИА Новости
МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильным ветром в Московской области.
«В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.
Хозяевам автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
RT на русском: последние новости
Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью
Общество , Погода , Анатолий Цыганков , МЧС , Росгидромет , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Израиль атаковал Сирию
Израиль атаковал Сирию
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение