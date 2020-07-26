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В МЧС напомнили о способах защиты от клещей 

ТАСС 1 час назад
В МЧС напомнили о способах защиты от клещей
Фото: ТАСС
Специалисты МЧС России предупредили о начале в августе очередного периода активности клещей, напомнив о необходимости соблюдения мер профилактики во время нахождения в лесу, в том числе использования защитных костюмов и обработки одежды специальными растворами.
"Находясь в лесу, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей", — говорится в рекомендациях МЧС. Если нет специальной одежды, то лучше надевать однотонные вещи светлых тонов, на них быстрее можно найти прицепившихся клещей.
В МЧС отметили, что, как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх. В связи с этим нужно заправлять брюки в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. "Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ", — подчеркивают специалисты. На голову лучше надевать капюшон, косынку или шапку, заправив туда волосы.
"Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от клещей", — сказано в рекомендациях. При этом необходимо строго следовать инструкции по их применению.
В лесу не рекомендуется садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки лучше устраивать в сухих сосновых лесах на песчаных почвах или на участках, где нет травы. Вместе с тем, как во время прогулки по лесу, так и вернувшись домой, необходимо тщательно осматривать одежду, а также все тело. Если в лесу с вами гуляют домашние животные, то их также нужно обрабатывать средствами против эктопаразитов и регулярно проверять, не прицепились ли к ним клещи.
Первые клещи появляются ранней весной. Пик численности приходится на май и июнь. Но у лесного клеща есть также второй период активности — в августе и сентябре, когда они часто нападают на человека, вызывая клещевой энцефалит, болезнь Лайма, геморрагическую лихорадку Крым-Конго и туляремию.
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Общество , МЧС
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