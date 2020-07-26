Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение у школьников 

Газета.Ru и ещё 8 55 минут назад
Мясников раскритиковал дистанционное обучение школьников
Фото: ТАСС
Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что дети не могут получать эффективное обучение в дистанционной форме, а коронавирус не представляет серьезной опасности для детей. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.
"Дети КОВИД не болеют. Совсем. Там процент исчисляется 0,0… Тот мультивоспалительный синдром, о котором пишут, бывает при любом вирусе, при короне никак не чаще", — указал Мясников.
По его мнению, современный уровень отечественного образования "упал ниже критической отметки", а дети в школах получают не только образование, но и "навыкам межвидового общения".
"Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет", — заявил доктор.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, что власти страны не намерены оставлять в школах режим дистанционного обучения после окончания пандемии коронавируса.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Газета.Ru: последние новости
Мурашко сообщил, что летальность от COVID в России составила 1,62% Мурашко сообщил, что летальность от COVID в России составила 1,62% В РПЦ обязали настоятельницу московского монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей В РПЦ обязали настоятельницу московского монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Общество , Образование , Михаил Мишустин , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение