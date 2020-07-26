Мясников раскритиковал дистанционное обучение школьников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что дети не могут получать эффективное обучение в дистанционной форме, а коронавирус не представляет серьезной опасности для детей. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

"Дети КОВИД не болеют. Совсем. Там процент исчисляется 0,0… Тот мультивоспалительный синдром, о котором пишут, бывает при любом вирусе, при короне никак не чаще", — указал Мясников.

По его мнению, современный уровень отечественного образования "упал ниже критической отметки", а дети в школах получают не только образование, но и "навыкам межвидового общения".

"Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет", — заявил доктор.