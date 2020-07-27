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В Петербурге ожидаются дожди с грозами и туман 

RT на русском и ещё 1 50 минут назад
В Петербурге ожидаются дожди с грозами и туман
Фото: globallookpress.com
Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге изменение погоды: дожди с грозами и туманом. Ветер при грозе может подниматься до 15 м/с, температура +24°С.
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В ночное время столбики термометров могут подниматься до +13°С… +15°С, а днём воздух прогреется до +22°С…+24°С. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее kp.ru сообщала о том, что МЧС предупредило о тумане в Санкт-Петербурге.
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Общество , Погода , МЧС , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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