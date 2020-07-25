В России назвали сроки открытия границ с Европой

Страны Европы будут готовы открыть границы с Россией , когда заболеваемость коронавирусом в РФ снизится в два раза. Такой информацией в беседе с URA.RU поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

«В Европе принята следующая рекомендация — открывать границы, когда уровень заболеваемости в России будет понижен в два-два с половиной раза. Как будет понижен, так и ждем [открытия границ с Европой]. Возможно, что-то будет и раньше, но это уже просто гадание», — рассказал URA.RU Курносов.

АТОР делает прогнозы о развитии ситуации с открытием границ на основании информации и рекомендаций от официальных ведомств России и других стран, отметил вице-президент организации. «Все зависит от оценки эпидобстановки ведомствами всех стран. Поэтому [открытие границ] зависит от того, как соответствующие ведомства в России и в других государствах принимают решения», — подытожил он.

Агентству не удалось дозвониться до главы Роспотребнадзора Анны Поповой — по имеющемуся у редакции телефону никто не взял трубку. Дозвониться до пресс-службы Роспотребнадзора также не удалось, в ведомство был направлен запрос.