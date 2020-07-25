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Ассоциация туроператоров: когда Россия откроет границы с Европой 

Ura.Ru 35 минут назад
В России назвали сроки открытия границ с Европой
Фото: ТАСС
Страны Европы будут готовы открыть границы с Россией, когда заболеваемость коронавирусом в РФ снизится в два раза. Такой информацией в беседе с URA.RU поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
«В Европе принята следующая рекомендация — открывать границы, когда уровень заболеваемости в России будет понижен в два-два с половиной раза. Как будет понижен, так и ждем [открытия границ с Европой]. Возможно, что-то будет и раньше, но это уже просто гадание», — рассказал URA.RU Курносов.
АТОР делает прогнозы о развитии ситуации с открытием границ на основании информации и рекомендаций от официальных ведомств России и других стран, отметил вице-президент организации. «Все зависит от оценки эпидобстановки ведомствами всех стран. Поэтому [открытие границ] зависит от того, как соответствующие ведомства в России и в других государствах принимают решения», — подытожил он.
Агентству не удалось дозвониться до главы Роспотребнадзора Анны Поповой — по имеющемуся у редакции телефону никто не взял трубку. Дозвониться до пресс-службы Роспотребнадзора также не удалось, в ведомство был направлен запрос.
Корреспондент URA.RU также позвонил главе Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарине Догузовой. Однако глава ведомства отказалась от комментариев, порекомендовав обратиться в пресс-службу. Туда был направлен запрос.
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Общество , Анна Попова , Ростуризм , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор
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