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Турция не в состоянии гарантировать безопасность иностранных туристов — Василий Колташов 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Россиянам назвали главную опасность в Турции
Фото: ТАСС
Начиная с первого августа, авиасообщение России с Великобританией, Танзанией и Турцией будет возобновлено. Анкара, по заявлениям туроператоров, в ожидании огромного потока туристов из России. Но 25 июля российское посольство в Турции сообщило, что турецкие власти не примут необходимых мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. От туристов не будут требовать специальных документов, как и проводить тесты на COVID-19, чтобы исключить заражение коронавирусом.
Единственное, на что могут рассчитывать прибывшие в страну иностранцы, это измерение температуры. Этого недостаточно для снижения риска распространения инфекции. Болезнь часто протекает бессимптомно, а человек в это время продолжает заражать других.
Экономист Василий Колташов уверен, что отсутствие мер безопасности в Турции говорит о желании заполучить к себе как можно больше туристов. Безопасность людей для Анкары находится на третьем или четвертом месте.
«Для турецкого государства сейчас принципиально важно получить любых туристов — хоть больных, хоть здоровых, лишь бы они начали тратить и лишь бы они заполнили отели. Потому что коллапсирует очень важная составная турецкой экономики», — утверждает Колташов.
При этом турки делают большую ставку именно на Россию, надеются на нее.
Также специалист подчеркнул, что туристический трафик в Турции сейчас на очень низком уровне, если сравнивать с 2019 годом. Поэтому турецкие власти фактически игнорируют меры безопасности, надеясь привлечь и своих туристов, и иностранцев. И максимум, что они готовы сделать — это измерить температуру.
Экономика Турции знала времена получше, говорит эксперт. Не только коронавирус виной упадку, но и внешняя политика страны: агрессивная игра на ближневосточном и североафриканском поле, например.
«Ведь еще до того, как произошло падение рынка в 2020 году, в Турции уже наблюдалась девальвация лиры. Они уже тогда ощущали конкуренцию со стороны других стран в сфере туризма», — заявил Колташов.
Даже если Анкара попробует обеспечить безопасность россиянам, говорит специалист, вряд ли у нее что-то получится. Огромные туристические потоки при нынешних усилиях нельзя будет должным образом контролировать. Это чревато новыми заражениями или даже вспышкой инфекции. Вряд ли кто-нибудь позаботиться о здоровье россиян на турецких курортах.
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Общество , Василий Колташов , Анкара , Великобритания , Танзания , Турция
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