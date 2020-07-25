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В театре подтвердили факт госпитализации актрисы Елены Кондулайнен 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Названа причина госпитализации секс-символа СССР
Фото: РИА Новости
Заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, подтвердили РИА Новости в театре.
— Вчера у нас была деловая встреча в ресторане, и Елене вдруг резко стало плохо. Была вызвана скорая помощь, и актриса была госпитализирована с подозрением на инсульт, — сообщила агентству пресс-атташе учреждения.
Ранее СМИ писали о том, что вечером 24 июля Кондулайнен доставили в одну из клиник Москвы. Утверждалось, что актрисе стало плохо во время ужина в столичном ресторане в Парке Горького.
СПРАВКА «ВМ»
Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Обучалась в ЛГИТМиК. На ее счету роли в более чем 40 фильмах и сериалах. Звание заслуженной артистки РФ она получила в 2002 году.
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Общество , Елена Кондулайнен , РИА Новости
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