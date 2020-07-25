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Продать Mercedes: патриарх Кирилл призвал игуменью к совести 

Газета.Ru и ещё 24 3 часа назад
Продать Mercedes: патриарх Кирилл благословил игуменью
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что священнослужителям не подобает пользоваться предметами роскоши. Он призвал игумению Феофанию продать ее автомобиль, стоимостью примерно 9,5 млн рублей. Он напомнил, что пожертвования стоит тратить на монастырь, а не на личные нужды. Необходимый для работы транспорт нужно оформлять на обители.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского ставропигиального (он напрямую подчиняется патриарху) женского монастыря игумению Феофанию (Мискину) продать ее автомобиль Mercedes Benz S-класса.
«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — добавил в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По словам Легойды, Кирилл неоднократно указывал всем священнослужителям на то, что не стоит «пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства [нужно] оформлять на обители».
Так патриарх ответил на сообщения в СМИ о том, что у служительницы церкви есть автомобиль почти за 10 млн рублей.
Об этом в середине июля сообщило издание «Открытые медиа». В материале также указывалось, что настоятельница монастыря несколько лет назад руководила столичными гостиницами «Покровская» и «Даниловская», которые были построены по программе РПЦ для заселения паломников.
По данным СМИ, строительство гостиницы обошлось в 265,9 млн рублей, которые пожертвовали монастырю благотворители. После того, как гостиница была открыта, оказалось, что она пятизвездочная и для паломников дороговата. Стоимость номеров за ночь колеблется между 6 тыс. и 180 тыс. рублей.
Игумения Феофания была назначена настоятельницей Покровского ставропигиального женского монастыря указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 22 февраля 1995 года. С тех пор, как утверждают «Открытые медиа» со ссылкой на данные ГИБДД, в ее личном автопарке сменилось четыре автомобиля Mercedes-Benz. Нынешнее авто принадлежит игуменье якобы с 2016 года.
В 2013 году парк элитных автомобилей обнаружили у иеромонаха Илии. Он устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Как передает издание РБК, на священнослужителя были оформлены Mercedes Gelandewagen, BMW 740 LI и Mercedes SL 500.
В 2012 году разразился скандал, в котором был замешан сам патриарх Кирилл.
Тогда официальный сайт РПЦ обнародовал фотографию, которая была обработана так, что дорогие часы на руке патриарха не было видно. Но осталось отражение от них на лакированной поверхности стола. Стоимость часов оценивалась в $30 тыс.
На ошибку обратили внимание пользователи соцсетей, стали появляться посты с хештегами «РПЦлжет». Впоследствии пресс-служба извинилась за неудачную фотообработку, был опубликован оригинал снимка.
Когда в 2017 году журналист телеканала RTVI затронул этот вопрос в интервью с Легойдой, тот ответил, что патриарх не ведет «роскошный образ жизни». «У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим», — сказал собеседник телеканала при ответе на вопрос, есть ли у патриарха моральное право владеть часами Breguet и при этом сетовать на неумеренность и алчность.
Он отметил, что разговоры о благосостоянии патриарха «пусты». «Надо было ему на Lada Kalina ездить или в трамвае?» — задался вопросом представитель РПЦ.
В то же время он признал, что иногда сомнения прихожан в том, что пожертвования идут на поддержание работы храма, а не «на новую машину» настоятелю, обоснованны. «Вы хотите сказать, что у нас 30 тыс. шикарных машин и так далее? Десятки таких случаев есть, да», — сказал он в интервью, добавив, что не все служители церкви безупречны, так как они «не падают с неба».
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Общество , Владимир Легойда , АЛЕКСИЙ II , Патриарх Кирилл , РПЦ , ГИБДД
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