Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам 

инстаграме Лиза Пескова в последнее время публикует фото прогулок из Парижа. Однако многие пользователи упрекают её в том, что она отправилась в Европу. Они пишут, что «с таким желанием „свалить“ нельзя считать себя патриотом», а дети чиновников «живут и учатся заграницей и не очень Россию — матушку уважают».

«Я уже несколько раз об этом написала. У меня нет двойного гражданства, и на самолете я прилетела обычным аэрофлотовским рейсом с кучей других людей. У меня студенческий вид на жительство», — ответила критикам раздосадованная девушка.

Она также упомянула, что во Францию летают всего два рейса в неделю. При этом дорога открыта не для всех: одной её знакомой с видом на жительство запретили въезд.

При этом у самой Лизы по прилету не потребовали справку об отсутствии коронавируса.