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Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам 

Майк Габриелян 7 минут назад
Елизавета Пескова, дочь президентского пресс-секретаря, попыталась объяснить возмущенным подписчикам, как попала во Францию при закрытых границах стран ЕС и России.
В инстаграме Лиза Пескова в последнее время публикует фото прогулок из Парижа. Однако многие пользователи упрекают её в том, что она отправилась в Европу. Они пишут, что «с таким желанием „свалить“ нельзя считать себя патриотом», а дети чиновников «живут и учатся заграницей и не очень Россию — матушку уважают».
«Я уже несколько раз об этом написала. У меня нет двойного гражданства, и на самолете я прилетела обычным аэрофлотовским рейсом с кучей других людей. У меня студенческий вид на жительство», — ответила критикам раздосадованная девушка.
Она также упомянула, что во Францию летают всего два рейса в неделю. При этом дорога открыта не для всех: одной её знакомой с видом на жительство запретили въезд.
При этом у самой Лизы по прилету не потребовали справку об отсутствии коронавируса.
Песков рассказал про прививку Путина от коронавируса
Ранее «Рамблер» сообщал, что 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам из десяти стран, Россия в список не попала.
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Общество , Видео , Елизавета Пескова , ЕС , Франция
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